Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die junge Hamburger Unternehmerin Katerina Vitt hat es sich zur Aufgabe gemacht, empfindliche Gesichtshaut im Schlaf durch hochwertige handgefertigte Seidenkissenbezüge aktiv zu pflegen und zu regenerieren.



Ein strahlender Teint, glänzende Haare und ein erholsamer Schlaf - das Beauty Secret der Hollywood Stars ist nun gelüftet und ab sofort auch in Deutschland online bei Silk Darling erhältlich. Durch den hohen natürlichen Proteingehalt der glatten und antibakteriellen Seidenfasern kann ein Kissenbezug von Silk Darling Knitterfältchen, Akne, Rötungen und Allergien vorbeugen. Die enthaltenen Seidenproteine und Aminosäuren regulieren die Feuchtigkeit der Haut, wodurch Pflegeprodukte besser von der Haut absorbiert werden können als bei einem herkömmlichen Baumwollkissen. Dank der antibakteriellen und antifungiziden Wirkung der hochwertigen Seide haben Bakterien und Pilze keine Chance mehr und Hautunreinheiten und Rötungen werden minimiert. Zudem regulieren die Seidenproteine die Talgproduktion der Kopfhaut, Haarausfall, Haarbruch, zerzaustes Haar werden reduziert. Die natürliche Wärmeregulierung der Seide lässt den Kissenbezug im Sommer angenehm kühl wirken, während er im Winter ausreichend wärmt. Seinen Fokus setzt das Beauty Label dabei vor allem auf Qualität und innovatives Design. Die handgefertigten Kissenbezüge, deren Seidenfasern aus dicht gewebten und langlebigen aus der Heimat der Seidenraupe stammen, werden aufwendig in Deutschland genäht und von Hand konfektioniert. Weitere Produkte aus Seide, wie Schlafmasken und Bettwäsche werden in kürze folgen. Die drei Kissenbezüge der Debütkollektion in den Größen 80x80, 80x40 und 40x40 cm sind ab sofort in sechs Farben über den Onlineshop www.silkdarling.com verfügbar.



Über Silk-Darling und die Gründerin:



Katerina Vitt (29), Hamburg, Immobilienmaklerin und Mutter eines kleinen Sohnes, gründete das Label Silk-Darling im Frühjahr 2017. Immer und weltweit auf der Suche nach bewährten aber auch innovativen Schönheitsgeheimnissen stieß sie auf die vielen Vorteile eines Seidenkopfkissen mit besonderer Qualität. Doch in Deutschland angekommen, stellte sie fest, dass es hierzulande keine qualitativ hochwertigen Seidenkissenbezüge in Deutschen Standardgrößen gab. Mit der Unterstützung eines erfahrenen Teams machte sie sich auf die Suche nach der perfekten Seide und der besten Verarbeitung und wurde fündig: Silk Darling wurde geboren.



OTS: SILK DARLING - Katerina Vitt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130400 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130400.rss2



Pressekontakt: SILK DARLING Frau Katerina Vitt Telefon +49 40 30 72 40 62 E-Mail: presse@silkdarling.com www.silkdarling.com