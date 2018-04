Nachdem wir uns gestern zum Abschluss unserer kleinen "Crash-Serie" mit den Aussichten des Goldpreises beschäftigt haben, gucken wir uns heute noch das zweite bei Anlegern recht beliebte Edelmetall an. Der Silberpreis stand im Herbst 2008 bei unter 9 US-Dollar, bevor eine fulminante Rally in Gang kam. Innerhalb von weniger als drei Jahren explodierte der Preis auf rund 50 Dollar. In der Spitze wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...