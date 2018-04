Die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, hat ein Gütesiegel für vertrauenswürdige IT angekündigt. Zudem solle die Beratungsfunktion des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ausgebaut werden, kündigte die CSU-Politikerin am Dienstag auf der Hannover Messe an. Die Bundesregierung werde das Prinzip "Security by Design", also integrierte Softwaresicherheit, vorantreiben.

Cybersicherheit sei ein "permanenter Wettlauf zwischen Angreifern und Verteidigern und gewinnt im Zeitalter der Industrie 4.0 weiter an Bedeutung". Bär bescheinigte der deutschen Industrie "großes Potenzial" bei der Cyberabwehr. Details zum Gütesiegel und ein Datum für die Umsetzung nannte Bär nicht./tst/DP/stw

AXC0163 2018-04-24/12:51