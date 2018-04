Idorsia Pharmaceuticals Ltd. / Erste ordentliche Generalversammlung von Idorsia - Alle Anträge des Verwaltungsrates angenommen . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Allschwil, Schweiz - 24. April 2018

An der heute in Basel, Schweiz, abgehaltenen Generalversammlung von Idorsia Ltd (SIX: IDIA) stimmten die Aktionäre allen Vorschlägen des Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit zu. An der Veranstaltung nahmen 451 Aktionäre teil. Insgesamt waren 77 480 100 Aktien oder 65.04 % des ausstehenden Aktienkapitals repräsentiert. Unter der Leitung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Jean-Pierre Garnier, stellte das Unternehmen die Höhepunkte seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit am 15. Juni 2017 vor. Jean-Pierre Garnier bemerkte dazu:

"In weniger als einem Jahr ist Idorsia zu einem vollständig betriebsfähigen biopharmazeutischen Unternehmen geworden, das über eine Pipeline von 11 vielversprechenden Projekten verfügt. Vier unserer Wirkstoffe stehen vor der Aufnahme in die Phase 3 der klinischen Entwicklung. Wir sind auf dem besten Weg, ein finanziell nachhaltiges Unternehmen zu werden. An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Aktionären für ihre Unterstützung und das Vertrauen, das sie in die Zukunft von Idorsia haben, bedanken." Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht einschliesslich der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Jahr 2017. In einer Konsultativabstimmung bewilligten die Aktionäre ausserdem den Vergütungsbericht für das Jahr 2017. Die Aktionäre bewilligten darüber hinaus die maximale Gesamtvergütung für den Verwaltungsrat (nicht-exekutive Direktoren) für den Zeitraum bis zur Generalversammlung 2019 sowie die Gesamtbezüge des Idorsia Executive Committees (IEC) für das Finanzjahr 2018. Die Aktionäre erteilten allen Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Entlastung für das Finanzjahr 2017. Die Aktionäre stimmten der Erhöhung des bestehenden genehmigten Aktienkapitals zu. Damit hat das Unternehmen die Flexibilität weiterhin zu wachsen und die Forschungsprojekte und klinischen Entwicklungsprogramme zu finanzieren. Die Aktionäre wählten alle zur Wiederwahl stehenden Mitglieder, sowie Viviane Monges als neues Mitglied des Verwaltungsrates, für eine Amtsdauer bis zur Beendigung der ordentlichen Generalversammlung 2019. Zudem wählten die Aktionäre Jean-Pierre Garnier zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates sowie Jean-Pierre Garnier, John J. Greisch (Vorsitzender), David Stout und Viviane Monges in den Vergütungsausschuss. Mit Abschluss der Generalversammlung gehören dem Verwaltungsrat von Idorsia insgesamt 6 Mitglieder an: Jean-Pierre Garnier (Vorsitzender), Robert Bertolini, Jean-Paul Clozel, John J. Greisch, Viviane Monges und David Stout. Die BDO AG, vertreten durch Herrn Marc Schaffner, wurde zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zur Beendigung der Generalversammlung 2019 gewählt. Ernst & Young wurde als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 wiedergewählt. Anmerkungen für Herausgeber Über Idorsia

Idorsia Ltd hat anspruchsvolle Ziele - wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchten wir Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschliessung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. Idorsia ist seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) kotiert und arbeitet mit über 600 qualifizierten Spezialisten an der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Ziele. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Andrew C. Weiss

Senior Vice President, Head of Investor Relations & Corporate Communications

Idorsia Pharmaceuticals Ltd, Hegenheimermattweg 91, CH-4123 Allschwil

+41 (0) 58 844 10 10

www.idorsia.com (http://www.idorsia.com) Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse zukunftsgerichtete Aussagen betreffend des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "werden", "sollte", "würde", "suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können. Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Forschungs- und Entwicklungsprogramme der Gesellschaft und den damit in Zusammenhang stehenden Aufwänden, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die Nachfrage für solche bereits existierenden oder erst in Aussicht stehenden Produkte. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die effektive Performance, Resultate oder Leistungen beeinflussen, sodass sie erheblich von derartigen ausdrücklichen oder implizit erwähnten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken eintreten oder Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die effektiven Resultate der Gesellschaft erheblich von den erwarteten abweichen. Medienmitteilung PDF (http://hugin.info/174259/R/2186630/845339.pdf)



