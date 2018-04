In Deutschland strebt ein weiterer Zulieferer aus der Automobilindustrie an die Börse. Die Beteiligungsgesellschaft Mutares plant, ihre Tochter STS Group AG im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Hallbergmoos ist eigenen Angaben zufolge technologisch mitführend in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss, Akustik-Spezialprodukten sowie des insbesondere im Leichtbau eingesetzten Werkstoffes SMC. DER AKTIONÄR fragte nach bei Mutares-Vorstand Robin Laik.

