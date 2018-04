Auf der Suche der Bundeswehr für einen Tornado-Nachfolger bringt Airbus den Eurofighter ins Gespräch. Ab 2025 könnte er zum Einsatz kommen.

Als möglichen Nachfolger für das in die Jahre gekommene Kampfflugzeug Tornado bei der Bundeswehr bringt Airbus den Eurofighter in Stellung. Gemeinsam mit der Eurofighter GmbH übergab der europäische Flugzeugbauer am Dienstag sein Angebot, den Eurofighter weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...