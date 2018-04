Der japanische Pharmakonzern Takeda macht bei der geplanten Übernahme des irischen Rivalen Shire Fortschritte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstag aus Kreisen, beide Seiten stünden kurz vor dem Abschluss einer vorläufigen Vereinbarung. Diese könne im Laufe des Tages noch bekannt gegeben werden. Die Shire-Aktie legte daraufhin kräftig zu. Takeda hatte seine Offerte für Shire am Freitag nachgebessert und bietet nun 47 britische Pfund (rund 53,65 Euro) je Aktie, davon 21 Pfund in bar und 26 Pfund in Form neu auszugebender Aktien./she/jha/

