Der Ergebnisanstieg der spanischen Bank wird vom schwachen Geschäft in Großbritannien überschattet. Dort sinkt der Gewinn deutlich.

Die spanische Großbank Santander hat im ersten Quartal von ihrer Stärke in Brasilien profitiert und damit ein schwaches Geschäft in Großbritannien wettgemacht. Der Nettogewinn des Konzerns kletterte im ersten Quartal um zehn Prozent auf 2,05 Milliarden Euro.

"Das Jahr hat gut begonnen", sagte Santander-Chefin Ana Botin am Dienstag. Sie verwies auf starke Ergebnisse in Brasilien, Spanien und Mexiko sowie ein besseres Abschneiden in den USA. Ein Wermutstropfen war ein Gewinneinbruch in Großbritannien. Die Santander-Aktien fielen in Madrid um bis zu 3,1 Prozent und waren schwächster Wert im spanischen Leitindex Ibex.

Im Großbritannien fiel der Nettogewinn um 23 Prozent, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...