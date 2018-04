Bad Marienberg - Die Bauwerk Boen Group blickt auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr 2017 zurück, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Wesentliche Gründe dafür waren nachhaltig greifende Effizienzsteigerungen auf allen Fertigungsstufen, konsequent durchgesetzte Preiserhöhungen zur Kompensation von steigenden Materialkosten, weitere Produktmixverbesserungen hin zu großformatigen und höhermargigen Dielen, sowie der Verzicht auf wenig rentable Geschäfte und Produktegruppen. Dafür wurde im Berichtsjahr bewusst ein Volumenrückgang auf 9,2 Millionen Quadratmeter an verkauften Parketten in Kauf genommen (-3,8%). Das Umsatzwachstum betrug 2%, während die Gruppe den EBITDA und EBITA überproportional um 28%, resp. 35% steigern konnte. Das Unternehmensergebnis lag mit CHF 6,1 Mio. ebenfalls signifikant über Vorjahr (2016: CHF 2.,7 Mio.; +127%). Die Bauwerk Boen Group ist zuversichtlich, mit den nun nachhaltig greifenden Massnahmen im angelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz auf über CHF 295 Mio. und die Ertragszahlen nochmals weiter steigern zu können.

Den vollständigen Artikel lesen ...