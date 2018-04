Paris - Während einige Anleger durch die turbulenten Märkte zu Beginn des Jahres 2018 überrascht wurden, haben professionelle Fondskäufer bereits seit einiger Zeit Veränderungen der Volatilität erwartet, so die Experten von Natixis Investment Managers.Fast acht von zehn professionellen Fondsselektoren (78%) hätten ausgesagt, dass sie nicht erwartet hätten, dass die Volatilität für so einen langen Zeitraum so niedrig bleiben würde. Fast die Hälfte von ihnen (49%) habe angegeben, dass die Schwankungen bei den Vermögenspreisen zu den Themen gehören würden, die sie im Jahr 2018 am meisten beunruhigen würden. Wie sich diese Volatilität auf ihre Portfolios auswirke, darüber seien sie geteilter Meinung: 39% sähen die erhöhte Volatilität als Bedrohung an, 38% hingegen würden mit einer positiven Auswirkung auf das Portfolioergebnis rechnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...