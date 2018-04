Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Philips nach Zahlen zum ersten Quartal von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den stärker als erwarteten Resultaten in der Sparte Diagnosis & Treatment rechne er nun damit, dass zahlreiche Analysten ihre Ergebnisprognosen anheben werden, schrieb Analyst Yi-Dan Wang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe noch ausreichend Spielraum für steigende Konsensschätzungen in den nächsten zwei bis drei Jahren./ck/tih Datum der Analyse: 23.04.2018

