Wie lief das erste Dreivierteljahr seit der Gründung des Joint Ventures für Magnetspanntechnik?

Veit Unsere Vision ist es, die Entwicklung der Magnetspanntechnik zu beschleunigen und der Schnellspanntechnologie neue Kundenkreise zu erschließen. Hier sind wir einen guten Schritt vorangekommen. Auf der Fakuma haben wir viel positives Feedback erhalten. Daneben konnten wir unser internationales Vertriebs- und Servicenetz mit neuen Partnerfirmen deutlich erweitern und verdichten. Mittlerweile sind wir weltweit bei allen namhaften Spritzgießmaschinen-Herstellern gelistet. Wir sind mit Römheld Rivi näher am Kunden, an seinen Wünschen, Anforderungen und Herausforderungen. Dadurch können wir ihn gezielter ansprechen und intensiver beraten. So erleichtern wir ihm den Zugang zur Magnetspanntechnik - und sind bei Fragen schneller vor Ort.

Althaus Auch an der Entwicklung neuer Produkte sind wir dran. Dazu werden wir zur nächsten Fakuma mehr sagen können. Außerdem arbeiten wir am Produktionsprozess, um die Lieferzeiten zu verkürzen. Denn alle unsere Magnetspannsysteme sind kundenspezifische Spezialanfertigungen, die wir an die jeweilige Bearbeitungsaufgabe anpassen. Zahlreiche Parameter sind individuell wählbar - von der Haltekraft über die Dimensionen und die Geometrie bis zu den gewünschten Bohrungen und den Aussparungen für Auswerfer und Zentrierringe. Die Variationsmöglichkeiten sind nahezu ...

