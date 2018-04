Mit rund 1.400 Teilnehmern und über 110 Ausstellern aus 14 Ländern knüpfte der VDI Kongress Kunststoffe im Automobilbau unter dem neuem Namen PIAE 2018 an eine 40-jährige Erfolgsgeschichte an. Mit dem neuen Titel Plastics In Automotive Engineering will das VDI-Wissensforum jetzt einen klaren Fokus auf die Internationalisierung legen.

Fahrzeugkonzepte für eine vielfältigere Mobilität

Teil der Ausstellung war auch dieses Jahr wieder der Autosalon. Hier präsentierten Hersteller neue Modelle und Highlights der Automobilindustrie und Beispiele in Richtung der automobilen Megatrends wie Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. "Die Fahrzeugkonzepte der Zukunft werden nach meiner Einschätzung eine noch vielfältigere Mobilität bieten", so Thomas Drescher, neuer Tagungsleiter der PIAE und Leiter des Bereichs Fahrzeugtechnik von Volkswagen in Wolfsburg. In seinem Vortrag ging er insbesondere auf die Herausforderungen an die Materialien für die Fahrzeugkonzepte der Zukunft ein. Diese beschrieb er als "Smartphones auf Rädern, leicht und intuitiv zu bedienen, mit Sprach- und Gestensteuerung. Sie sind lernfähig, da sie künstliche Intelligenz an Bord haben."

Werkstoff-Kombination zu hybriden Bauteilen

Funktionale Kunststoffe sind dafür unentbehrlich. Eine Schlüsselfunktion nimmt Kunststoff auch im Leichtbau ein. Besonders interessant sind für Branchenexperten die Kombinationen aus Metall und Kunststoff. "Sie bieten ein hohes Potenzial hinsichtlich bezahlbaren Leichtbaus in Verbindung mit Funktionsintegration", hob Joachim Melzig, Leiter des Bereichs Vorentwicklung Interieur Hausfertigung der BMW Group Landshut auf der Pressekonferenz der PIAE 2018 hervor. Die BMW Group hat in dem Sondermodell des aktuellen BMW M4 erstmalig ein Tragrohr aus 100% Kunststoff im Einsatz. Hier wird eine ehemals Stahl-Schweißkonstruktion durch eine vergleichbare Struktur aus einem thermoplastischen Hochleistungswerkstoff mit einem relativ hohen Glasfaseranteil ersetzt. "Doch mit Blick auf einen Großserieneinsatz, in dem man sowohl eine Magnesiumkonstruktion als auch eine Stahlvariante durch Kunststoff ersetzen möchte, ist die Wirtschaftlichkeit aufgrund des hohen Materialpreises nur sehr schwer erreichbar bzw. nicht gegeben", so Melzig. "Der hier eingesetzte Kunststoff ist nicht nur hochpreisig, sondern auch hinsichtlich seiner Verarbeitung ein sehr sensibles Material. Insbesondere die Verweilzeit und Temperaturführung in Spritzgussaggregat und Heißkanalsystem stellen eine besondere Herausforderung dar. Darüber hinaus ist die Abhängigkeit der mechanischen Eigenschaften des Kunststoff Tragrohres von der vorherrschenden Temperatur im Fahrzeuginnenraum deutlich höher im Vergleich zu einer Metalllösung. Neben anderen Aggregaten und Bauteilen wird auch die Lenksäule an der Tragstruktur befestigt. Ohne die schon im oben genannten Fahrzeug ohnehin vorhandenen Versteifungsmaßnahmen, müsste man zur Vermeidung von Lenksäulenschwingungen Metallelemente ...

