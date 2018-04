Münster (ots) - Unter dem Motto "Suche Streit - Für eine vernünftige Streitkultur" wird in zwei Wochen der 1. Deutsche Ketzertag eröffnet. Er findet vom 9. bis 12. Mai 2018 parallel zum 101. Deutschen Katholikentag in Münster (Westf.) statt, der unter dem Motto "Suche Frieden" steht.



"Wo Menschen unterschiedlicher Meinung sind, wird es immer Streit geben. Wichtig ist deshalb der Einsatz für eine vernünftige Streitkultur - und eine Streitkultur der Vernunft", sagt Daniela Wakonigg, die die kirchen- und religionskritische Veranstaltungsreihe des Internationalen Bundes der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA) und der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) in Münster organisiert. "Und in der Tat gibt es einiges, worüber angesichts des Katholikentags gestritten werden muss. Zum Beispiel über die großzügige Finanzierung von Kirchentagen aus öffentlichen Kassen, über Staatsleistungen an die Kirchen und kirchliche Sonderrechte in der Arbeitswelt."



Aber nicht nur die christlichen Kirchen sollen auf dem Ketzertag Münster 2018 hinterfragt werden, sondern auch die Religion als solche. Suchen Religionen wirklich Frieden, wie es das Motto des Katholikentags suggeriert, oder bieten sie eher Zündstoff für Konflikte? Und ist es angesichts moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse überhaupt noch sinnvoll, von der Existenz eines Gottes auszugehen?



Über diese und andere Streitpunkte diskutieren während des Ketzertags Münster 2018 Ingrid Matthäus-Maier, Philipp Möller, Michael Schmidt-Salomon, Günther "Gunkl" Paal, Johann-Albrecht Haupt, Maximilian Steinhaus, Rüdiger Vaas, Hartmut Zinser sowie Bruder Spaghettus von der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters Deutschland. Alle Veranstaltungen des Ketzertags Münster 2018 stehen Ungläubigen wie Nicht-Ungläubigen offen. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei. Der Eintritt ist frei.



Weitere Informationen unter www.ketzertag.de



Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA) - www.ibka.org



Giordano-Bruno-Stiftung (gbs) - www.giordano-bruno-stiftung.de



Pressekontakt: Daniela Wakonigg Kuhstr. 7 48143 Münster Tel.: 0251-1353039 Mobil: 0174-6820327 E-Mail: muenster@ibka.org