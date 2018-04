Frankfurt am Main (ots) - Ab sofort bietet paydirekt Händlern die Möglichkeit, einen verkürzten Bezahlprozess in Apps und Online-Shops zu integrieren. Dank der neuen Funktion 'paydirekt oneKlick' kann mit nur einem 'Klick' bezahlt werden, denn die Eingabe von Benutzername und Passwort entfällt. Gerade für Käufe, die mit dem Smartphone schnell unterwegs erledigt werden, wird das Bezahlen damit noch komfortabler.



"Mit 'oneKlick' bieten wir für das mobile Bezahlen in zahlreichen Alltagssituationen einen echten Mehrwert. Vom Fahrkartenkauf an der Bushaltestelle bis zum Bezahlen einer Tankfüllung. Eine Weiterentwicklung, mit der unsere Kunden zukünftig an vielen weiteren Kontaktpunkten noch bequemer mit paydirekt bezahlen können und das, ohne auf die Sicherheit ihrer Bank oder Sparkasse zu verzichten", so Niklas Bartelt, Geschäftsführer paydirekt GmbH und verantwortlich für Produkt und Markt.



Tobaccoland nutzt die neue Funktion als erstes Unternehmen. Über die Web-App 'tobpay' kann damit ab sofort an rund 4.100 Automaten mit paydirekt bezahlt werden. Die beim Kauf von Tabakwaren am Automaten erforderliche Altersverifikation entfällt hierbei, da diese im Hintergrund automatisch über paydirekt erfolgt.



Um zu bezahlen, scannt der Käufer mit seinem Smartphone einen am Automaten angebrachten QR-Code, wodurch 'tobpay' im Browser gestartet wird. Eine gesonderte App muss somit nicht installiert werden. Im nächsten Schritt wählt der Käufer das gewünschte Produkt aus und bestätigt die Auswahl mit 'Jetzt kaufen'. Mit Eingabe der von ihm einmalig vergebenen 'tobpay'-PIN ist die Ware bezahlt und kann dem Automaten entnommen werden. Um die neue Funktion zu nutzen, müssen sich Kunden lediglich für 'tobpay' registrieren und paydirekt hinterlegen.



Als Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen bietet paydirekt dabei höchste Sicherheitsstandards und entspricht den strengen Anforderungen des deutschen Datenschutzes. Der Online-Handel profitiert darüber hinaus von einer automatischen Altersverifikation.



