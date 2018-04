Zum Auftakt der Hilfskonferenz für Syrien fordern EU und UN weitere Finanzhilfen. Bislang sei nur ein kleiner Teil der zugesagten Summe geflossen.

Die Europäische Union (EU) und die Vereinten Nationen (UN) rufen zum Auftakt einer Hilfskonferenz für das kriegsgeschüttelte Syrien die Geberländer zu mehr Spenden auf. Sieben Kriegsjahre mit andauernden Kämpfen hätten in Syrien zu unglaublichem Leid geführt, sagte UN-Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock am Dienstag in Brüssel. Die UN und ihre Partner benötigten 3,5 Milliarden Dollar, um 13 Millionen Menschen in Syrien zu unterstützen. Von der Summe habe man erst einen Teil. Wegen der Dauer und Intensität des Konflikts seien die Ressourcen der Organisation ausgeschöpft.

Der Syrien-Krieg war auch Thema beim Außenministertreffen der sieben führenden Industrienationen in Toronto. Dort wurde insbesondere die Rolle Russlands in dem Konflikt kritisiert. ...

