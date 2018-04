In Deutschland wird immer noch am liebsten mit Scheinen und Münzen bezahlt. Wer doch zum Plastikgeld greift, bevorzugt die Girocard.

Im ersten vollautomatischen Amazon-Supermarkt in der US-amerikanischen Stadt Seattle sucht man Kassen vergeblich. Bezahlt wird per App auf dem Smartphone: Sie registriert jedes Produkt im Einkaufswagen buchstäblich im Vorbeigehen, abgebucht wird später vom Amazon-Konto.

Ob sich diese Art des Bezahlens in absehbarer Zukunft auch in Deutschland durchsetzen könnte, darf bezweifelt werden. Das jedenfalls legen die Ergebnisse einer Studie nahe, die das Handelsinstitut EHI durchführte.

Denn deutsche Kunden zahlen noch immer gern in bar - vor allem kleinere Beträge. Und daran wird sich voraussichtlich auch in Zukunft nicht viel ändern: Einzelhändler gehen davon aus, dass Bargeld auch in den kommenden fünf Jahren bei Beträgen unter 30 Euro die dominierende Zahlungsart bleiben ...

