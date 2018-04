Die jüngsten CME-Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Montag um fast 4,4K gefallen ist, nach dem das Endergebnis am Freitag bei 187.299 Kontrakten lag. Das Volumen fiel den 2. Tag in Folge und zwar um -38K. GBP/USD: Starke Unterstützung bei 1,3700 Das Cable erlebte einen starken Abverkauf, während das Open Interest ...

