Frankfurt/Main (ots) - IVA lädt zu Jahrespressekonferenz 2018



Umsatzzahlen, Marktentwicklung, Branchentrends und Regulierungsfragen in der Pflanzenschutz- und Düngemittel-Industrie



Die deutsche agrochemische Industrie stand im vergangenen Jahr wieder verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Am Beispiel der Verlängerung der Wirkstoffgenehmigung von Glyphosat zeigte sich, wie kontrovers die moderne Landwirtschaft aktuell diskutiert wird. Gleichzeitig stehen den Landwirten immer weniger Pflanzenschutzmittel zur Verfügung, und die Umsätze der Hersteller sind seit Jahren rückläufig. Im Bereich der Pflanzenernährung sind die ersten Auswirkungen der im Vorjahr verabschiedeten Düngeverordnung spürbar geworden.



Was bedeutet das für Industrie, Landwirtschaft und Konsumenten? Wie haben sich die Märkte für Pflanzenschutz- und Düngemittel im vergangenen Jahr entwickelt und wie verlief der Start in die neue Saison?



Über diese und weitere aktuelle Fragen informiert der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) auf seiner Jahrespressekonferenz



am Dienstag, 8. Mai 2018, 11 Uhr,



zu der der Verband nach Frankfurt einlädt.



Die Pressekonferenz findet statt im



VCI-Haus, 1. OG Mainzer Landstraße 55 60329 Frankfurt am Main (Wegbeschreibung >> http://www.iva.de/kontakt)



Gesprächspartner sind:



Dr. Helmut Schramm, Bayer CropScience Deutschland GmbH Präsident des IVA



Ulrich Foth, EuroChem Agro GmbH Vorsitzender Fachbereich Pflanzenernährung im IVA



Dr. Dietrich Pradt, Hauptgeschäftsführer des IVA



>> Anmeldung: http://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-8-mai-2018



