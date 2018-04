Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bei schönstem Wetter und Blick auf den Hafen hat der Marketing Club Hamburg am 18. April 2018 im BLOCKBRÄU direkt an den Landungsbrücken seine jährliche Mitgliederversammlung durchgeführt. Neben einem Resümee der zurückliegenden zweijährigen Amtsperiode stand im Zentrum des Abends die Wahl eines neuen Beirats, der ab sofort seine Arbeit aufnimmt.



"Der Marketing Club Hamburg blickt auf zwei sehr erfolgreiche Jahre zurück, dies gilt es weiter auszubauen", so der aktuelle Präsident Prof. Dr. Wolfgang Merkle auf der Mitgliederversammlung. "Der neue Beirat mit seiner Mischung aus wichtiger Erfahrung und engagierter Innovation bietet dazu beste Voraussetzungen, unseren Club noch attraktiver werden zu lassen." Der Marketing Club Hamburg versteht sich als das Netzwerk für professionelles Marketing im Großraum Hamburg. Im Mittelpunkt der Arbeit steht ein attraktives Programm mit regelmäßigen Veranstaltungen über die aktuellsten Weiterentwicklungen der Branche sowie zu Praxisbeispielen erfolgreichen Marketings.



Am 02. Mai 2018 empfängt der Marketing Club Hamburg unter anderem Sebastian Kahlich von der Starwatch Entertainment GmbH, einer Tochterfirma der ProSiebenSat.1 Medie SE, der über die Rolle von Musik im Content Marketing referiert. Am 14. Mai 2018 ist Marcel Bewersdorf zu Gast im Marketing Club Hamburg. Er ist Abteilungsleiter Onlinemarketing/E-Commerce bei der POCO Einrichtungsmärkte GmbH.



Zusammensetzung des Beirates 2018-2020:



- Tina Berns, WIENERS+WIENERS GmbH, Leiterin Marketing - Peter Brawand, BrawandRieken Communications, CEO - Andreas Frank, Marketinglotsen, Vertriebsleitung - Valentina Glubokovskaya, Otto GmbH und Co KG, BI Produktmanager - Jan Hansen, Unifilm Göttingen und Sherpa Design GmbH, jeweils Neukundenakquise - Ronald Heckl, Heckl Consulting Hamburg, Inhaber und H13 Werbeagentur GmbH, geschäftsführender Gesellschafter - Heiko Holzgräber, Quirin Privatbank AG Hamburg, Niederlassungsleiter - Frank Emil Laurinat, ECE Projektmanagement GmbH, General Counsel Legal - Dr. Holger Liekefett, V3 Business Consultants, Founder und Partner - Prof. Dr. Wolfgang Merkle, MerCon - Concepts for Retail, Geschäftsführer und University of Applied Sciences Europe, Professor Marketing - Hans Meuers, HSBA, Brand Academy und Bejing Normal University Zhuhai (China), jeweils Dozent für Marketing und Leadership - Doris Packert, eigenverantwortliche Projektberaterin - Achim Peltz, freier Berater (Schwerpunkt: Markenführung Premium- und Luxusmarken) und Dozent an der Brand Academy - Lars Prigge, hempfprigge* GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter - Andreas Schweizer, Senior Consultant (Schwerpunkt: Management und Marketing) - Edith Stier-Thompson, news aktuell GmbH, Geschäftsführerin



OTS: Marketing Club Hamburg e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42965 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42965.rss2



Pressekontakt: Edith Stier-Thompson stier-thompson@newsaktuell.de Beiratsmitglied Marketing Club Hamburg e. V., Ressort: PR und Kommunikation