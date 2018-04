Abhik Das wird neuer Head of Private Debt bei Golding Capital Partners DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Personalie Abhik Das wird neuer Head of Private Debt bei Golding Capital Partners 24.04.2018 / 13:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Direktinvestment-Expertise in der Anlageklasse Private Debt weiter ausgebaut München, 24. April 2018 - Golding Capital Partners (GCP), einer der führenden unabhängigen Asset Manager in Europa für Alternative Investments, verstärkt seine Investment-Expertise in der Anlageklasse Private Debt mit einem hochkarätigen Neuzugang: Abhik Das wird Head of Private Debt. Als Managing Director verantwortet er in seiner neuen Position die gesamten Investmentaktivitäten von GCP in der Anlageklasse Private Debt. Damit ist er für die Auswahl von Primaries, Secondaries und Co-Investment-Opportunitäten für die von GCP angebotenen institutionellen Anlageprogramme sowie Managed Accounts zuständig. Er berichtet in seiner Funktion an Dr. Matthias Reicherter, Chief Investment Officer bei GCP. Mit der Verpflichtung von Abhik Das kann GCP seine Investmentkompetenz und Transaktionsexpertise in der Anlageklasse Private Debt nochmals signifikant ausbauen. Der gebürtige US-Amerikaner und Schweizer blickt auf über elf Jahre Direktinvestment-Erfahrung zurück. Zuletzt war Abhik Das als Partner bei BlueBay Asset Management in London im Bereich Private Debt tätig. Dort verantwortete er die Auswahl und Durchführung neuer Finanzierungen von mittelständischen Unternehmen in ganz Europa. Zuständig war er in der Private-Debt-Group insbesondere für direkte Investitionen im deutschsprachigen Raum. Während seiner knapp sechsjährigen Tätigkeit bei BlueBay konnte er im Auftrag institutioneller Investoren Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro erfolgreich abschließen. Davor war Abhik Das bei Macquarie im Bereich Principal Finance tätig, wo er eine Vielzahl verschiedener Investitionen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg mitverantwortete. Seine Karriere startete er im Investment Banking bei Credit Suisse in Zürich und wechselte dann in den Bereich Leveraged Finance bei Lehman Brothers und Nomura in London. Zusätzlich zu Abhik Das wird das GCP Private-Debt-Investment-Team mit der Einstellung von Florian Hofer als weiteren Investment Manager konsequent ausgebaut. Zuletzt war Florian Hofer bei EQT Credit und Jefferies in London tätig, wo er umfangreiche Erfahrung mit internationalen Private-Debt-Transaktionen sammeln konnte. Mit dieser Transaktionserfahrung wird er die Direktinvestment-Expertise des Teams von GCP zusätzlich verstärken. "Die Anlageklasse Private Debt ist ein wesentlicher Wachstumstreiber von GCP. Mit einem Track-Record von über 15 Jahren in dieser Anlageklasse und rund 2,7 Milliarden Euro an verwaltetem Kapital in Private Debt sind wir marktführender Anbieter in der DACH-Region. Diese Position wollen wir weiter ausbauen. Wir freuen uns darum sehr, mit Abhik Das einen erfahrenen Investmentexperten für GCP gewonnen zu haben", erläutert Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer von GCP. "Die Direktinvestment-Expertise ist für uns unerlässlich. Nur so können wir die hohe Investmentqualität sicherstellen, die unsere Investoren von uns erwarten. Mit dem Ausbau unseres Private-Debt-Investment-Teams wollen wir auch künftig in der Lage sein, unseren Investoren ertragsstarke Lösungen anbieten zu können. Dazu gehört für uns das vollständige Investmentspektrum, mit Primaries, Secondaries und sorgfältig ausgewählten Co-Investments aus Europa und den USA", ergänzt Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer von GCP. Ein Bild von Abhik Das finden Sie hier. Über Golding Capital Partners Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von etwa 80 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von 7,5 Milliarden Euro. Zu den über 150 institutionellen Investoren zählen Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen: IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH Dr. Melanie Berggold T +49.(0)89. 2000 30-30 F +49.(0)89. 2000 30-40 melanie.berggold@wuelfing-kommunikation.de www.wuelfing-kommunikation.de 24.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 678263 24.04.2018

