Köln - Bei der Verleihung der Lipper Fund Awards wurde der MultiManager Fonds 3 (ISIN DE0007013609/ WKN 701360) als bester Fonds in der Kategorie "Mixed Asset Euro Balanced - Global" in Deutschland prämiert, so die Ampega Investment GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...