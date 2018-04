Die Sartorius AG (ISIN: DE0007165631), ein international führender Partner der biopharmazeutischen Industrie und Forschung, blickt auf ein erfolgreiches erstes Quartal 2018 zurück.

"Beide Sparten sind im Rahmen unserer Erwartungen gut in das Jahr gestartet und konnten ihre Umsätze im ersten Quartal 2018 in allen Regionen weiter steigern. Von der Währungsseite her gab es allerdings insbesondere durch die Schwäche des US-Dollar gegenüber dem Euro einigen Gegenwind, der unser Gewinnwachstum gedämpft hat. Erfreulich deutlich hat der Auftragseingang in beiden Sparten zugelegt, so dass wir optimistisch auf die kommenden Monate blicken und unsere Gesamtjahresprognose bestätigen", sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Joachim Kreuzburg.

Geschäftsentwicklung im Sartorius Konzern

Im ersten Quartal 2018 erhöhte Sartorius seinen Umsatz wechselkursbereinigt um 11,4% auf 364,9 Mio. Euro (nominal: 6,3%), wobei Akquisitionen zu diesem Wachstum mit rund 4 Prozentpunkten2 beitrugen. Der Auftragseingang stieg im selben Zeitraum um 12,4%.

Regional legte AsienPazifik mit einem Umsatzplus von 18,2% auf 89,0 Mio. Euro am stärksten zu. In der Region Amerika stiegen die Erlöse mit einem Zuwachs von 13,8% ebenfalls deutlich auf 116,6 Mio. Euro. In der Region EMEA3 erzielte Sartorius 159,3 Mio. Euro und damit 6,3% mehr als im Vergleichszeitraum (alle Wachstumsraten zu den Regionen und zum Auftragseingang wechselkursbereinigt) ...

