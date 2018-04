DJ DGAP-HV: OVB Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.06.2018 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: OVB Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung OVB Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.06.2018 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-24 / 15:04 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. OVB Holding AG Köln ISIN DE0006286560 Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2018 Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der OVB Holding AG am Dienstag, den 5. Juni 2018, 11:00 Uhr (Einlass ab 10:30 Uhr), im *Dorint Hotel am Heumarkt Köln,* Pipinstraße 1, 50667 Köln-Zentrum. *Tagesordnung* 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der OVB Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2017 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Corporate-Governance-Berichts zum Geschäftsjahr 2017 Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 19.631.099,60 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von 0,75 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie, dies sind bei 14.251.314 10.688.485,50 EUR dividendenberechtigten Stückaktien Gewinnvortrag 8.942.614,10 EUR 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über eine Satzungsänderung* Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der OVB Holding AG, die in § 14 der Satzung geregelt ist, wurde letztmals im Jahr 2005 angepasst. Im Hinblick auf die aktuelle Praxis zahlreicher Unternehmen und im Einklang mit Ziffer 5.4.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex soll die bisherige aus einem festen und einem variablen Vergütungsbestandteil bestehende Vergütung durch eine ausschließlich feste Vergütung ersetzt werden. Zugleich soll der Empfehlung in Ziffer 5.4.6 Abs. 1 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex gefolgt werden, den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat sowie den Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen zu berücksichtigen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu beschließen: § 14 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: '§ 14 (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung, die für das einzelne Mitglied Euro 15.000,00 zuzüglich der darauf anfallenden Umsatzsteuer, für den Vorsitzenden das Doppelte und für den stellvertretenden Vorsitzenden das Eineinhalbfache beträgt. (2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten zusätzlich eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung von Euro 7.500,00 zuzüglich der darauf anfallenden Umsatzsteuer, der Vorsitzende das Doppelte davon. (3) Die Mitglieder des Nominierungs- und Vergütungsausschusses erhalten zusätzlich eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung von Euro 5.000,00 zuzüglich der darauf anfallenden Umsatzsteuer, der Vorsitzende das Doppelte davon.' Mit Wirksamkeit der Änderung von § 14 der Satzung findet die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung erstmals Anwendung für das am 1. Januar 2018 begonnene Geschäftsjahr. 6. *Neuwahlen zum Aufsichtsrat* Mit Beendigung der Hauptversammlung am 5. Juni 2018 endet gemäß § 102 Abs. 1 Aktiengesetz und § 10 Abs. 3 der Satzung der OVB Holding AG die Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder, sodass eine Neuwahl erforderlich ist. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 101 AktG in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung aus sechs Mitgliedern zusammen, die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf einen entsprechenden Vorschlag seines Nominierungs- und Vergütungsausschusses, vor, die nachfolgend unter lit. a) bis f) genannten Personen mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen. Die Bestellung erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. a) *Michael Johnigk*, Mitglied des Vorstands der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. (Dortmund), der IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe (Hamburg), der SIGNAL Unfallversicherung a.G. (Dortmund), der SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG (Dortmund) und der SIGNAL IDUNA Holding AG (Dortmund), wohnhaft in Herdecke b) *Maximilian Beck*, Mitglied des Vorstands der Basler Lebensversicherungs-AG, Hamburg, der Basler Sachversicherungs-AG, Bad Homburg, und der Basler Sach Holding AG, Hamburg, Geschäftsführer der Basler Saturn Management B.V. in der Eigenschaft als Komplementärin der Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co. KG, Hamburg, wohnhaft in Hamburg c) *Markus Jost*, Diplomierter Experte für Rechnungslegung und Controlling, selbstständig, wohnhaft in Dornach, Schweiz d) *Wilfried Kempchen*, Kaufmann im Ruhestand (zuvor Vorsitzender des Vorstands der OVB Holding AG), wohnhaft in Düren e) *Dr. Thomas A. Lange*, Vorsitzender des Vorstands der NATIONAL-BANK AG, Essen, wohnhaft in Meerbusch f) *Winfried Spies*, Diplom-Mathematiker im Ruhestand (zuvor Vorsitzender des Vorstands der Generali Versicherung AG, München, der Generali Lebensversicherung AG, München, und der Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG, München), wohnhaft in Wadgassen Es ist beabsichtigt, die Neuwahlen der Aufsichtsratsmitglieder als Einzelwahlen durchzuführen. Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird darauf hingewiesen, dass Herr Michael Johnigk als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll. Herr Johnigk hat sich bereit erklärt, erneut zur Verfügung zu stehen. Weitere Angaben über die zur Wahl vorgeschlagenen Personen sind im Anschluss an die Tagesordnung abgedruckt. 7. *Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten* Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von für das Geschäftsjahr 2018 sowie eventuell vor der ordentlichen Hauptversammlung 2019 zu erstellenden Zwischenfinanzberichten zu wählen, sofern sich der Vorstand für eine prüferische Durchsicht entscheiden sollte. Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses. Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission). *Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:* Gemäß Ziffer 5.4.1. Abs. 6 Deutscher Corporate Governance Kodex i.d.F. vom 7. Februar 2017 lässt der Aufsichtsrat mitteilen: Herr *Michael Johnigk* ist Mitglied des Konzernvorstands der SIGNAL IDUNA Gruppe (Dortmund und Hamburg). Diese ist über die Gesellschaften IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel

und Gewerbe (Hamburg) und SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. (Dortmund) mehrheitlich an der OVB Holding AG beteiligt. Herr Johnigk ist Vorstandsmitglied der IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe (Hamburg) und der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. (Dortmund). Die IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg, hält unmittelbar Aktien in Höhe von rund 31,67 Prozent. Da die Versicherungsgesellschaften der SIGNAL IDUNA Gruppe einen Gleichordnungskonzern gemäß § 18 (2) Aktiengesetz darstellen, hält die IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg, mittelbar 52,94 Prozent. Die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., Dortmund und Hamburg, hält unmittelbar Aktien in Höhe von rund 21,27 Prozent. Die von der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. sowie der IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG unmittelbar gehaltenen Aktien werden gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 34 Abs. 2 WpHG n.F. auch der SIGNAL Unfallversicherung a.G., Dortmund, zugerechnet, sodass diese jeweils mittelbar Aktien in Höhe von rund 52,94 Prozent hält. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der OVB Konzern mit Konzernunternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 24.929 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 26.487 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus bestehenden Verträgen über die Vermittlung von Finanzprodukten. Herr *Maximilian Beck* ist Mitglied des Vorstands der Basler Lebensversicherungs-AG (Hamburg), Basler Sachversicherungs-AG (Bad Homburg), Basler Sach Holding AG (Hamburg) sowie Geschäftsführer der Basler Saturn Management B.V. in der Eigenschaft als Komplementärin der Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co. KG (Hamburg). Herr *Markus Jost* war bis zum 31. August 2017 Mitglied des Vorstands der Basler Lebensversicherungs-AG (Hamburg), Basler Sachversicherungs-AG (Bad Homburg), Basler Sach Holding AG (Hamburg), Geschäftsführer der Basler Saturn Management B.V. in der Eigenschaft als Komplementärin der Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co. KG (Hamburg). Die Basler Beteiligungsholding GmbH, Hamburg, hält Aktien in Höhe von rund 32,57 Prozent an der OVB Holding AG. Diese Beteiligung wird gemäß §§ 33, 34 Nr. 1 WpHG n.F. der Basler Sachversicherungs-Aktiengesellschaft, Bad Homburg, der Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg, der Basler Sach Holding AG, Hamburg, der Basler Versicherung Beteiligungen B.V. & Co. KG, Hamburg, der Bâloise Delta Holding S.a.r.l., Bartingen, Luxemburg, und der Bâloise Holding AG, Basel, Schweiz, zugerechnet. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der OVB Konzern mit Konzernunternehmen der Bâloise Umsatzerlöse in Höhe von 34.470 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 36.240 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus bestehenden Verträgen über die Vermittlung von Finanzprodukten. Herr *Winfried Spies* war bis 2015 Vorsitzender des Vorstands der Generali Versicherung AG, München, der Generali Lebensversicherung AG, München, und der Generali Beteiligungs- und Verwaltungs-AG. Die Generali Lebensversicherung AG, München, hält unmittelbar Aktien in Höhe von rund 11,48 Prozent an der OVB Holding AG, die gemäß §§ 33, 34 Abs. 1 Nr. 1 WpHG n.F. der Generali Deutschland AG, München, der Generali Beteiligungs-GmbH, Aachen, sowie der Assicurazioni Generali S.p.A., Triest, Italien, zuzurechnen sind. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte der OVB Konzern mit Konzernunternehmen der Generali Umsatzerlöse in Höhe von 17.639 TEUR bzw. Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 17.491 TEUR. Diese Umsätze resultieren aus bestehenden Verträgen über die Vermittlung von Finanzprodukten. Herr *Dr. Thomas A. Lange* ist Mitglied des Aufsichtsrats der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, einer Gesellschaft, die zur SIGNAL IDUNA Gruppe gehört. Zwischen Herrn *Wilfried Kempchen* und der OVB Holding AG, den Organen der OVB Holding AG sowie einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär bestehen keine persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen im Sinne von Ziffer 5.4.1 Abs. 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex. *a) Michael Johnigk* Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Seit 1999 Mitglied der Vorstände der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg/Dortmund, verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Personalentwicklung und Unternehmensverbindungen 1996-1999 Mitglied der Vorstände der IDUNA NOVA Gruppe, Hamburg 1978-1996 Gothaer Versicherungsgruppe, verschiedene leitende Funktionen im Vertrieb, zuletzt Generalbevollmächtigter Ausbildung 1973-1978 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Köln, Diplom-Kaufmann Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG Durch seine langjährige Tätigkeit im Vorstand von Versicherungsunternehmen und Aufsichtsrat von Vertriebsunternehmen besitzt Herr Michael Johnigk umfassende Erfahrungen in der strategischen und operativen Führung eines Unternehmens. Aufgrund seiner Ausbildung und seines beruflichen Werdegangs verfügt Herr Johnigk über ausgeprägte Kenntnisse über den Vertrieb von Versicherungsprodukten. Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: - SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice AG, Dortmund (Vorsitzender) - SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG, Augsburg (Vorsitzender) - BCA AG, Bad Homburg Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen *b) Maximilian Beck* Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Seit 2017 Basler Versicherungen, Bad Homburg und Hamburg Mitglied der Vorstände für die Ressorts Lebensversicherung und Exklusivvertrieb 2011-2017 Basler Versicherungen, Hamburg Bereichsleitungen für Vertriebsprojekte (Schwerpunkte Maklervertrieb und Vertriebssysteme) sowie Vertriebsförderung Lebensversicherung mit Prokura 2008-2011 Deutscher Ring Versicherungen, Hamburg Vorstandsassistent im Ressort Marketing/Vertrieb 2006-2008 ADVOCARD Rechtsschutzversicherung AG, Hamburg Produkt- und Kundengruppenmanager 2002-2004 Neugebauer Beck GmbH, Hamburg Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter eines bundesweit agierenden Finanzvertriebs 1996-2002 tecis Finanzdienstleistungen AG, Hamburg Beförderung in alle Karrierestufen im Finanzdienstleistungsvertrieb, zuletzt Divisional Manager und Mitglied des Unternehmerbeirats 1992-2000 Bundeswehr (Offizierslaufbahn) Ausbildung 2004-2009 Studium der Betriebswirtschaftslehre (ab 2006 berufsbegleitend), mit den Abschlüssen Diplom-Kaufmann (FH) in 2006 und Master of Business Administration (MBA) in 2009, Hamburg Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG Aufgrund seiner mehrjährigen Erfahrung als Finanzberater und Führungskraft im Vertrieb von Finanzdienstleistungen sowie seiner späteren Managementfunktionen bringt Herr Maximilian Beck weitreichende Kenntnisse im Vertrieb und der Führung einer Vertriebsorganisation in die Aufsichtsratsarbeit ein. Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: - Basler Vertriebsservice AG, Hamburg (Vorsitzender) - ZEUS Service AG, Hamburg (Vorsitzender) Keine Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen *c) Markus Jost* Beruflicher Werdegang und wesentliche Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat: Markus Jost war von 2013 bis 2017 Mitglied des Vorstands der Basler Versicherungen. Er verantwortete das Ressort Lebensversicherung und seit 2014 zusätzlich das Ressort Exklusivvertrieb. Markus Jost trat der Baloise Group zunächst als CFO der Baloise Life (Liechtenstein) bei, wo er im April 2012 das Amt des CEO übernahm. Vor seinem Eintritt in die Baloise Group war er CFO einer Tochtergesellschaft der Generali Gruppe und Mitglied der Geschäftsleitung. Davor arbeitete er rund dreißig Jahre lang bei Nationale Suisse, wo er von 2004 bis 2008 die Funktion des Group CFO sowie des Verantwortlichen einer Business Unit ausübte und Mitglied der Konzernleitung war. Bei Nationale Suisse wie auch bei Baloise Life war Markus Jost in entscheidender Position für strategische Neuausrichtungen und Rebranding bzw. für unternehmensrelevante Projekte (z. B. Change Management) der Unternehmen tätig. Ausbildung 1987-1990 Ausbildung zum diplomierten Experten für Rechnungslegung und Controlling (SKV) 1984-1987 Ausbildung zum Buchhalter mit eidg. Fachausweis (SKV) 1978-1980 Kaufmännische Lehre (KV) Besondere Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit bei der OVB Holding AG Herr Markus Jost hat in seiner Ausbildung und Karriere als Finanzexperte tiefe Kenntnisse und Fähigkeiten in allen für den Finanzbereich relevanten Gebieten erworben. Dies betrifft insbesondere Fragen der nationalen und internationalen Rechnungslegung sowie

