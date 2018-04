Finanzmittel werden verwendet, um die internationale Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen und die klinische Phase III-Zulassungsstudie seines Hauptprodukts EryDex abzuschließen

Sofinnova Partners, eine führende europäische Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Life Sciences spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass die Finanzierung von EryDel mit einem Volumen von 26,5 Millionen Euro unter ihrer Federführung stattgefunden hat. Das italienische Biotech-Unternehmen, das sich auf die Verabreichung von Medikamenten über rote Blutkörperchen spezialisiert hat, will seine internationale Entwicklung vorantreiben und die ATTEST-Studie abschließen eine klinische Phase III-Studie, die derzeit in Europa, Asien, Australien und den USA läuft. Neben Sofinnova Partners beteiligten sich auch die bisherigen Anteilseigner Genextra SpA und Innogest SGR an der Finanzierungsrunde.

EryDel mit Sitz in Mailand (Italien) entwickelt ein innovatives, auf roten Blutkörperchen basierendes System zur Medikamentenverabreichung zur Behandlung seltener neurodegenerativer Erkrankungen. Die proprietäre Technologie beruht auf der Einkapselung von Medikamenten in Erythrozyten aus dem Eigenblut des Patienten, die dann wieder in den Patienten injiziert werden. Das Unternehmen wird von Luca Benatti, einem Seriengründer geleitet, der zuvor Newron Pharmaceuticals (NWRN) mitbegründete. Das Hauptprodukt von EryDel, EryDex, hat sowohl von der FDA als auch von der EMA den Orphan Drug-Status für die Behandlung von Ataxia Telangiectasia (AT) erhalten, einer seltenen autosomal-rezessiven Erkrankung, für die es derzeit keine etablierte Therapie gibt. Die meisten AT-Patienten sterben im zweiten Lebensjahrzehnt. Neben AT wird die Technologie von EryDel für eine Vielzahl weiterer Anwendungen entwickelt.

Luca Benatti, CEO von EryDel, sagte: "Wir freuen uns, Sofinnova Partners als Lead-Investor begrüßen zu dürfen. Ihre einzigartige internationale Reichweite und ihre anerkannte Erfahrung bei der Entwicklung weltweit führender Unternehmen sind ein großer Vorteil zu einem Zeitpunkt, zu dem EryDel dabei ist, seinem Wachstum mehr Dynamik zu verleihen."

Graziano Seghezzi, Managing Partner bei Sofinnova Partners, ergänzte: "Wir kennen Luca Benatti seit fast zwanzig Jahren und haben die Entwicklung von EryDel von Anfang an verfolgt. Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen nun für ein schnelles Wachstum bereit ist und freuen uns, aktiv zu dieser spannenden Entwicklung beitragen zu können."

