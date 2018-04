Wien - Die Zinsen an den europäischen Anleihemärkten bleiben tief; wer attraktive festverzinsliche Renditen sucht, steht weiter vor einer Herausforderung, so die Experten von "FONDS professionell".Gleichzeitig stünden steigende Zinsen im Raum und damit Kursabschläge bei bestehenden Anleihen. Beobachter würden damit rechnen, dass die EZB 2019 bei den Leitzinsen die Abkehr von der Null-Prozent-Politik einläute - in den USA sei das schon Ende 2015 geschehen.

