Trotz einer durchaus positiven Überraschung seitens der Montagabend vorgestellten Quartalszahlen herrscht Vorsicht unter den Anlegern. Geringere Steuern und zugleich sprudelnde Werbeeinnahmen brachten Alphabet im ersten Quartal einen Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von gut 73 Prozent bzw. 9,4 Milliarden US-Dollar ein. Die gesamten Erlöse des Internetkonzerns kletterten um 26 Prozent auf 31,1 Milliarden US-Dollar. Der Großteil davon entfiel wie gewohnt auf Googles Werbekunden. Die Roboterwagen-Entwickler Waymo verringerten ihren Quartalsverlust hingegen von 703 Millionen auf 571 Millionen US-Dollar. Der operative Gewinn wuchs damit von 6,6 Milliarden auf 7,0 Milliarden US-Dollar. Doch der massive Gewinnsprung ist auf Trumps-Regierung zurückzuführen, diese hatte nämlich die Unternehmenssteuern in den USA zu Jahresbeginn von 35 auf 21 Prozent gesenkt. Dank etlicher Schlupflöcher und Sonderregeln zahlen einige Konzerne unterm Strich jedoch noch deutlich weniger. Die effektive Steuerquote des Alphabet-Konzerns verringerte im Jahresvergleich von 20 auf lediglich 11 Prozent. Anleger waren jedoch zunächst unentschlossen. Zuerst stieg das Wertpapier nachbörslich an, dann aber kamen die Notierungen wieder zurück, zuletzt tendierte die Aktie kaum verändert.

Long-Chance:

Betrachtet man das Chartbild der Alphabet-Aktie seit Jahresbeginn, grenzt ein untergeordneter Abwärtstrend das Kursgeschehen auf der Oberseite ein, auf der Unterseite hüpft die Aktie auf der Horizontalunterstützung von grob 1.000 US-Dollar herum. Aktuell notiert das Papier im mittleren Bereich und könnte bei entsprechender Nachfrage zur oberen Trendkanalbegrenzung um 1.150 US-Dollar zulegen. Aber erst darüber wird ein Ausbruch sowie Kursanstieg an die Jahreshochs von 1.198 US-Dollar überhaupt wahrscheinlich. Eine Verlustbegrenzung sollte sich im Falle eines Long-Investments aber noch unterhalb von 1.045 US-Dollar bewegen. Auf der Unterseite bedeutet ein Kursrutsch unter das Stop-Niveau einen möglichen Test der 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 1032,60 US-Dollar. Darunter dürfte sich das Chartbild entsprechend weiter eintrüben und erlaubt Rückläufer sogar an die Jahrestiefs von 984,00 US-Dollar zu vollziehen. Das würde jedoch von einem größeren Problem bei Alphabet sprechen und den entsprechenden Vertrauensverlust der Investoren widerspiegeln.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 1.100,00 US-Dollar

Kursziel: 1.150 / 1.178 / 1.198 US-Dollar

Stop: < 1.045 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 55,00 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Alphabet Inc. (Class A); Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1.073,81 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

