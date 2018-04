Kranken-, Pflege- und Reiseversicherungen sind bei der Hanse Merkur die Säulen des Erfolgs. Der Hamburger Versicherer legt deutlich zu.

Die Versicherungsgruppe Hanse Merkur ist im ersten Quartal mit Kranken-, Pflege- und Reiseversicherungen weiter stark gewachsen. In der privaten Krankenversicherung habe das Neugeschäft um fast 32 Prozent, in der Reiseversicherung um 18 Prozent zugelegt, teilte der Versicherer am Dienstag in Hamburg mit. Über alle Geschäftsfelder habe der Zuwachs rund 19 Prozent betragen.

Damit hat die Gruppe ihr Wachstum aus 2017 fortgesetzt. Die gesamte Brutto-Beitragseinnahme ...

