Mainz (ots) -



Woche 17/18 Mittwoch, 25.04.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



15.20 Die Australien-Saga Soldaten und Pioniere



16.05 Die Australien-Saga Kumpel und Konstrukteure



16.50 Die Australien-Saga Surfer und Erfinder



17.35 Wie der Mensch die Welt eroberte Der Weg nach Australien



18.20 Leschs Kosmos Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere Deutschland 2016



18.50 Der Buckingham-Palast - Geheimnisse, Affären, Skandale Familiendramen Großbritannien 2016



( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Dianas Tod - Sieben Tage, die die Welt bewegten Monarchie in Gefahr Großbritannien 2017



23.10 ZDF-History Mythos Sisi



23.55 ZDF-History Göttinnen der Leinwand Deutschland 2017



0.25 ZDF-History Die Geheimnisse der Kennedy-Frauen Deutschland 2017



1.10 ZDF-History Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten Deutschland 2016



1.55 Die Terrormiliz - Der Aufstieg des IS



2.55 Der Kalif des Terrors - Abu Bakr Al-Baghdadi



3.35 Im Kampf gegen den IS Ist das Kalifat am Ende? Syrien 2017



4.20 Der 11. September - Verschwörung auf dem Prüfstand Deutschland 2015







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121