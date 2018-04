Brüssel - Nach seinem Besuch bei der Hannover Messe am Montag hält sich der EU-Chefverhandler für den Brexit, Michel Barnier, heute (Dienstag) zu politischen Gesprächen in Berlin auf, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Barnier tauschte sich am Morgen mit Abgeordneten des Europaausschusses im Bundestag aus und trifft am Nachmittag Kanzleramtsminister Helge Braun und Vizekanzler Olaf Scholz, um über den aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen zu sprechen.

