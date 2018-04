Die Red Dot Jury hat entschieden: Die Tecflower AG wurde in der Kategorie "Mobiltelefone, Tablets und Wearables" als Gewinner des diesjährigen Red Dot 2018 Product Design Awards ausgezeichnet. Das andi be free Wireless Ladesystem für Smartphones hat durch seine hohe Designqualität überzeugt. Ein wichtiger Erfolg für das junge Schweizer Unternehmen.

andi be free Systemladelösung

Die andi be free Smartphone Charger überzeugen neben dem Design mit ihrer Leistung und den hochwertig verarbeiteten Materialien. Entwickelt in der Schweiz, hergestellt in Deutschland.

1. Desktop Charger (Wireless Charging)

2. Vent Mount Charger (Wireless Charging)

3. Cupholder Charger (Wireless Charging)

4. Universal Charger (Wireless Charging)

5. Travel Charger (Wireless Charging)

6. Charging Powerbank (Wireless Charging)

Mit andi be free wird das Aufladen des Smartphones stressfreier als je zuvor ob iPhone, Samsung Galaxy oder andere Geräte mit Qi-zertifizierter Ladefunktion. Mit dem andi be free Case dockt das Smartphone an die andi be free Ladestation an und startet den Ladeprozess. Ohne Kabelsalat, komplett drahtlos. Alle Ladestationen verfügen über die praktische "Slide in"-Funktion (patent pending). Mit einer Hand lässt sich das Smartphone an- und abdocken und beliebig um seine eigene Achse drehen.

Die Einsatzgebiete für das Ladesystem sind beinahe grenzenlos. Wo auch immer Sie Ihr Handy im Blick haben wollen, der andi be free Charger ist zur Stelle!

Erleben Sie die neue, drahtlose Art des Ladesystems von andi be free, made in Germany: Wireless Desktop Charger, für zu Hause oder das Büro. Wireless Vent Mount Charger oder Cupholder Charger für Ihr Fahrzeug. Wireless Universal Charger mit magnetischer Rückseite für jeden Einsatzzweck. Mit der Wireless Charging Powerbank für unterwegs sind Sie stehts mit Energie versorgt.

Schwebehülle für iOS Android

Eine hauchdünne Schale macht das Smartphone "andi-ready". Für iPhone beinhaltet die Schale sowohl die magnetische Haltefunktion, als auch die Wireless-Charging-Funktionalität. Samsung Galaxy-Smartphones mit Qi-Ladestandard halten mit dem Case, an den andi be free Ladestation magnetisch fest. Das Gerät schwebt, lädt und ist stets im Blickfeld des Benutzers.

Die andi be free Cases bestehen aus echtem Leder mit Innenfutter aus weichen Mikrofasern. Sie bieten Ihrem Smartphone einen kompetenten Schutz an den Ecken und Kanten. Ein exklusives Design passend zu den andi be free Ladestationen.

andi be free Wireless Charging System

Das engagierte Team der Tecflower AG hat das Konzept des Wireless Charging mit magnetischer Halterung für verschiedenste Anwendungen erweitert. Ob auf Reisen, im Auto, bei der Arbeit oder zu Hause wir bieten das passende Produkt. Die gesamte Produktepalette finden Sie in unserem andi.store.

Über TECFLOWER AG

TECFLOWER ist ein Schweizer Start-Up-Unternehmen mit Sitz in Feusisberg, dass sich auf drahtlose Energie- und Datenübertragung spezialisiert. Das Team, bestehend aus Ingenieuren, Forschern, Designern sowie Software-Entwicklern, arbeitet täglich und voller Leidenschaft an der Erschaffung von neuartigen Produkten, die das Leben des Users erleichtern sollen. Weitere Informationen finden Sie auch unter https://andi.store/ch/ueber-uns oder unter www.tecflower.com.

