Der japanische Pharmakonzern Takeda macht bei der geplanten Übernahme des irischen Rivalen Shire Fortschritte. Shire teilte am Dienstag mit, der Konzern habe ein weiteres Angebot von Takeda erhalten, das nun geprüft werde. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, beide Seiten stünden kurz vor dem Abschluss einer vorläufigen Vereinbarung. Die Shire-Aktie legte daraufhin kräftig zu, zuletzt lag sie in London mit gut 3 Prozent im Plus bei 3937 Pence.

Takeda wirbt bereits seit einigen Wochen um Shire. Erst am Freitag hatte der Konzern aus Japan seine Offerte auf 47 britische Pfund je Aktie erhöht. Dadurch wird Shire mit etwa 43 Milliarden Pfund bewertet (49 Mrd Euro). Bezahlt wird sowohl in bar als auch in Aktien. Nun hat Takeda noch einmal nachgelegt, über die Höhe und die gebotenen Konditionen machte Shire aber keine Angaben. Bislang handelt es sich zudem nur um vorläufige Angebote.

Nach dem britischen Übernahmegesetz muss Takeda bis Mittwoch eine offizielle Offerte vorlegen oder sich zurückziehen. Die beiden Firmen könnten aber eine Verlängerung der Frist beantragen, hieß es aus den informierten Kreisen.

Takeda steht unter Druck, da dem Konzern neue potenzielle Blockbuster fehlen. Hier kommt Shire ins Spiel. Mit Shire würden sich die Japaner bei Krebsmedikamenten, Mitteln für den Verdauungstrakt und das Nervensystem stärker aufstellen. Takeda hat es vor allem auf Produkte abgesehen, die sich in der Spätphase wichtiger Tests befinden. Shire wäre die größte Übernahme in der Geschichte des japanischen Konzerns. Im vergangenen Jahr hatte Takeda 4,7 Milliarden US-Dollar für den US-Pharmahersteller Ariad hingeblättert./she/stw

/tos

ISIN JE00B2QKY057 JP3463000004

AXC0266 2018-04-24/16:15