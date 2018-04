BERLIN (Dow Jones)--Der Streit in der großen Koalition über die Änderung des Strafgesetzbuch-Paragrafen 219a zum Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche hat sich verschärft. Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) wies eine vom SPD-Parteivorstand beschlossene Frist für eine Regelung bis zum Herbst zurück und erhob Vorwürfe gegen den Koalitionspartner.

"In einer Koalition muss das gelten, was man miteinander verabredet hat", sagte Kauder vor einer Sitzung seiner Fraktion in Berlin. In einer Koalition könne es "ohnehin nicht sein", dass einer dem anderen Fristen setze. "Deswegen weise ich den Beschluss des SPD-Präsidiums, uns eine Frist bis im Herbst zu setzen, zurück", so Kauder. "So kann man nicht miteinander umgehen."

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles, die am Sonntag beim Parteitag in Wiesbaden zur neuen SPD-Chefin gewählt worden war, bekräftigte aber nach Kauders Stellungnahme die Haltung ihrer Partei. Der Beschluss sei in ihrer Anwesenheit und einstimmig gefällt worden. "Selbstverständlich halte ich daran fest", betonte Nahles. "Verzögern tun nicht wir", erhob sie Vorwürfe an die Adresse der Union. Die SPD will notfalls eine Entscheidung ohne Fraktionszwang erreichen, wenn sich die Union nicht bewegt,

Nahles kündigte zudem an, sie wolle am Abend an einer Demonstration der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi vor dem Axel-Springer-Haus teilnehmen, wo Amazon-Chef Jeff Bezos mit einem Preis für innovatives Unternehmertum ausgezeichnet werden soll. "Ganz konkret geht es mir heute Abend vor allem darum, auch auf die schlechten Arbeitsbedingungen bei Amazon hinzuweisen", sagte die SPD-Vorsitzende. "Das ist nicht hinnehmbar und verdient auch keinen Preis." Bezos sei zusammen mit anderen Internetplattformen "Weltmeister im Steuervermeiden".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 09:49 ET (13:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.