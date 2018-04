Berlin (ots) -



BDLI meldet Branchenrekorde bei Beschäftigung und Umsatz Am Vortag der Eröffnung der ILA Berlin hat der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) die Branchenzahlen für das vergangene Jahr bekanntgegeben...



Nonstop nach Hawaii oder von Singapur zum Big Apple Der Airbus A350-900 ist eine Langstreckenvariante des neuesten Airbus-Erfolgsmodells... Am Boden und in der Luft: Bundeswehr zeigt ihr Können Erneut präsentiert sich die Bundeswehr auf der ILA als größter Einzelaussteller...



EDEN ISS - Obst und Gemüse in der Antarktis Das Gewächshaus EDEN-ISS des DLR ist seit Anfang 2018 in der Antarktis in direkter Nachbarschaft zur Neumayer-Station III des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) aufgebaut...



Marineaufklärer Kawasaki P-1 erstmals auf der ILA Es geschieht nicht oft, dass im Fernen Osten entwickelte Flugzeuge den langen Weg nach Europa finden...



Emirates zeigt Airbus A380 mit Privatsuiten und Spa-Duschen Als weltweit größter Betreiber des Modells zeigt die in Dubai beheimatete Fluggesellschaft Emirates während der gesamten ILA ihren hundertsten Airbus A380, der im vergangenen November...



Softwarebasierte Wellen jetzt auch mit fliegender Komponente Mit dem Software-definierten Hochfrequenzfunkgerät R&S SDAR präsentiert der Münchner Technologiekonzern Rohde & Schwarz auf der ILA 2018 nichts weniger als ...



Patrulla Aguila aus Spanien gibt ihr ILA-Debut Ein Highlight im Flugprogramm der ILA 2018 ist die Patrulla Aguila aus Spanien, deren sieben Piloten erstmals in Berlin...



Rolls-Royce fertig gleich neben der ILA das Trent XWB Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce unterstreicht auf der ILA 2018 die Nähe zum nur wenige Kilometer entfernt liegenden Standort Dahlewitz...



Sieben DRK-Notärzte für den Fall der Fälle Mit bis zu 120 Einsatzkräften vor Ort, darunter sieben Notärzten, kümmert sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ...



