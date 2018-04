Beim Billigflieger Ryanair hat auch die Kabinengewerkschaft Ufo ein Angebot zu Tarifverhandlungen für die in Deutschland stationierten Flugbegleiter erhalten. Das berichtete die Gewerkschaft am Dienstag in Mörfelden-Walldorf bei Frankfurt. Noch am Montag hatte Tarifexperte Nicoley Baublies das Ausbleiben einer solchen Offerte kritisiert und Ryanair vorgeworfen, ausschließlich mit der Konkurrenzgewerkschaft Verdi sprechen zu wollen.

Es bleibe abzuwarten, ob Ryanair tatsächlich die Arbeitsbedingungen verbessern oder sich mit den Gesprächsangeboten lediglich Zeit für die Sommersaison zu erkaufen wolle, meinte Baublies nun. Im April hatte ein erster Warnstreik der portugiesischen Gewerkschaft SNPVAC den Flugbetrieb gestört und etliche Flüge ausfallen lassen. Ufo will sich zum weiteren Vorgehen international abstimmen. Neben den Flugbegleitern versuchen auch die Piloten, bei Ryanair bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter zu erstreiten./ceb/DP/tos

