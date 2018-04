London / Osaka - Der japanische Pharmakonzern Takeda macht bei der geplanten Übernahme des irischen Rivalen Shire Fortschritte. Shire teilte am Dienstag mit, der Konzern habe ein weiteres Angebot von Takeda erhalten, das nun geprüft werde. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, beide Seiten stünden kurz vor dem Abschluss einer vorläufigen Vereinbarung. Die Shire-Aktie legte daraufhin kräftig zu, zuletzt lag sie in London mit gut 3 Prozent im Plus bei 3937 Pence.

Takeda wirbt bereits seit einigen Wochen um Shire. Erst am Freitag hatte der Konzern ...

