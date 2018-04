Unternehmen aus dem Euro-Raum profitieren laut EZB von einem schärferen Wettbewerb zwischen den Banken. Der Effekt soll sich noch verstärken.

Unternehmen im Euro-Raum sind laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Jahresstart leichter an Kredite gekommen. Die Geldhäuser lockerten ihre Vergabestandards im ersten Quartal beträchtlich, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Dahinter stehe unter anderem der Wettbewerb zwischen den Banken.

Auch für Immobiliendarlehen und Verbraucherkredite wurden die Standards großzügiger gehandhabt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...