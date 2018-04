NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer viertägigen Durststrecke präsentiert sich die Wall Street am Dienstag mal wieder mit Aufschlägen. Überzeugende Geschäftsberichte der Unternehmen heben die Stimmung und die Risikoneigung. Allerdings ist die Furcht vor weiter steigenden Marktzinsen weiterhin sehr präsent, denn die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt mit 2,99 Prozent zwei Basispunkte über dem Stand des Vorabends und gefährlich nahe an der Marke von 3 Prozent, auf die sie zwischenzeitlich bereits gestiegen war. In den Tagen zuvor hatten anziehende Marktzinsen auf das höchste Niveau seit Januar 2014 den Aktienmarkt belastet, weil Rentenpapiere attraktiver werden und zugleich die Finanzierungskosten für Unternehmen steigen. Nun aber schauen Anleger vor allem auf die überwiegend positiv ausgefallenen Geschäftsberichte. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,2 Prozent auf 24.499 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um ebenfalls je 0,2 Prozent zu.

"Die zehnjährige US-Rendite wird in der laufenden Woche weiter genau beäugt werden, nachdem sie gestern weniger als 0,3 Basispunkte von der 3-Prozentmarke entfernt war. Die Dreiprozentmarke mag zwar nur ein psychologisch wichtiges Niveau ohne echtes Bedrohungspotenzial darstellen, aber ein Durchbrechen der Marke dürfte zu weiteren Verkäufen am Rentenmarkt führen und eine echte Warnung für Aktienbullen aussenden", warnt Chefmarktstratege Hussein Sayed von FXTM.

Die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten könnten die Zinsdebatte erneut beflügeln. Im Fokus des Interesses steht dabei das Verbrauchervertrauen, das besser als erwartet ausfiel. Auch die Daten zu den Neubauverkäufen im März haben positiv überrascht. Der Case-Shiller-Hauspreisindex für Februar ist deutlich gestiegen, was aber so erwartet worden war.

Berichtsperiode läuft wie geschmiert

Doch wird die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Berichtsperiode gelenkt, die mit gleich sechs Unternehmen aus dem Dow-Jones-Index aufwartet. Bislang verläuft die Saison der Geschäftsausweise für die Investoren äußerst erfreulich. Von den Unternehmen aus dem S&P-500, die bislang über den Geschäftsverlauf berichtet haben, schnitten über 80 Prozent beim Gewinn besser ab als vom Markt prognostiziert. Im vierten Quartal 2017 gelang dieses Kunststück nur rund 73 Prozent der Unternehmen.

Die Google-Mutter Alphabet hat dank weiterhin hoher Werbeumsätze und eines Steuereffekts deutlich mehr verdient, gibt allerdings auch so viel Geld aus wie seit dem Börsengang vor 14 Jahren nicht mehr. Die Aktie verliert 2,3 Prozent. Coca-Cola fallen um 1,3 Prozent. Der Getränkehersteller hat im ersten Quartal mehr verdient und dabei die Markterwartung leicht übertroffen. Allerdings fielen die Umsätze. Mit dem Geschäftsausweis von 3M sind die Anleger noch weniger zufrieden, die Titel geben 5,9 Prozent nach. Der Mischkonzern hat aufgrund eines Sonderaufwands im Zusammenhang mit einer Umweltschutzklage im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Bereinigt wuchs das Ergebnis um knapp 16 Prozent und traf exakt die Konsensschätzung. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen nun etwas vorsichtiger und senkt das obere Ende der Prognosespanne.

Der US-Technologiekonzern United Technologies hat in der ersten Periode deutlich mehr verdient als erwartet und den Jahresausblick angehoben. Anleger bescheren der Aktie ein Kursplus von 1,4 Prozent. Für Verizon geht es um 1,3 Prozent nach oben. Der US-Telekommunikationskonzern hat im Auftaktquartal fast ein Drittel mehr verdient. Das Unternehmen profitierte dabei erneut von der Steuerreform in den USA. Richtig in Kauflaune geraten Anleger bei Caterpillar, die Papiere ziehen um 3,6 Prozent an. Der Baumaschinenhersteller hat die Markterwartungen zum ersten Dreimonatszeitraum klar geschlagen. Gewinn und Umsatz fielen deutlich besser als vorhergesagt aus.

Im Pharmasektor geht es für Eli Lilly um 0,5 Prozent gen Norden. Der Pharmakonzern hat im ersten Quartal 2018 zwar die Gewinn- und Umsatzerwartung übertroffen und seinen Ausblick erhöht. Allerdings hat ein Beratergremium der US-Gesundheitsbehörde FDA Eli Lilly und ihrem Partner Incyte einen kleinen Rückschlag beschert. Incyte lassen um 4,6 Prozent Federn. Am Montag hatten FDA-Berater es abgelehnt, ein neues Medikament zur Behandlung von rheumatoider Arthritis mit einer höheren Dosis zu genehmigen.

Lockheed Martin hat nach einem starken Jahresstart den Umsatz- und Gewinnausblick für dieses Jahr angehoben. Der Aktienkurs dreht dennoch 1,3 Prozent ins Minus. Gas geben Harley-Davidson mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent. Die Motorradlegende hat in den ersten drei Monaten des Jahres die Umsatz- und Gewinnprognosen des Marktes übertroffen. "Lediglich der Absatz bei den Endkunden enttäuscht", sagt ein Marktteilnehmer.

Travelers sacken um 3,8 Prozent ab, der Versicherungskonzern verfehlte die Markterwartungen im ersten Quartal. Sanmina haussieren um 13 Prozent, der Elektronikhersteller legte Geschäftszahlen klar über Markterwartung vor.

Ölmarkt schaut auf Caterpillar

Am Ölmarkt steigen die Preise. Die exzellenten Caterpillar-Geschäftszahlen deuteten auf eine gute konjunkturelle Verfassung und damit eine anziehende Nachfrage nach Erdöl hin, heißt es im Handel. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,2 Prozent auf 68,80 US-Dollar, die global gehandelte Sorte Brent um 0,3 Prozent auf 74,90 Dollar.

Nach dem Absturz des Vortages auf den tiefsten Stand seit einem Monat erholt sich der Goldpreis nun minimal um 0,2 Prozent auf 1.328 Dollar. Solange sich die US-Renditen in der Nähe der 3-Prozentmarke bewegten, sei kaum mit einer echten Erholung des Preises für das zinslose Edelmetall zu rechnen, heißt es im Handel.

Der Dollar hängt an seinen jüngsten Dreimonatshochs fest. Der ICE-Dollarindex gibt ganz leicht nach, letztlich stagnieren die Wechselkurse überwiegend. Zuvor hatte der Greenback mit steigenden Marktzinsen und anziehenden Leitzinsfantasien über fünf Sitzungen zugelegt. Der Euro geht bei 1,2231 Dollar und damit leicht über dem Niveau des Vorabends um.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.498,87 0,21 50,18 -0,89 S&P-500 2.675,30 0,19 5,01 0,06 Nasdaq-Comp. 7.139,86 0,16 11,26 3,43 Nasdaq-100 6.650,86 0,03 2,05 3,98 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,49 1,7 2,47 128,5 5 Jahre 2,83 1,4 2,82 90,7 7 Jahre 2,95 1,8 2,93 70,5 10 Jahre 2,99 2,0 2,97 55,0 30 Jahre 3,16 2,0 3,14 9,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,2231 +0,18% 1,2220 1,2223 +1,8% EUR/JPY 133,44 +0,54% 132,91 132,60 -1,4% EUR/CHF 1,1971 +0,23% 1,1941 1,1945 +2,2% EUR/GBP 0,8750 -0,10% 0,8760 1,1414 -1,6% USD/JPY 109,10 +0,36% 108,77 108,49 -3,1% GBP/USD 1,3978 +0,28% 1,3949 1,3951 +3,4% Bitcoin BTC/USD 9.342,12 +4,8% 9.258,62 8.916,39 -31,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,83 68,64 +0,3% 0,19 +14,6% Brent/ICE 74,91 74,71 +0,3% 0,20 +14,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.327,60 1.325,45 +0,2% +2,15 +1,9% Silber (Spot) 16,70 16,63 +0,5% +0,08 -1,4% Platin (Spot) 923,25 920,00 +0,4% +3,25 -0,7% Kupfer-Future 3,15 3,11 +1,3% +0,04 -4,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 10:08 ET (14:08 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.