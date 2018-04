Am 24. Mai um 12:00 Uhr laden wir Sie zum Spitch Webinar Stimmen- und Spracherkennung für Retail Banken, mit dem Titel «Zufriedene Kunden sprechen mit der Bank» ein. Das Webinar wird in deutscher Sprache durchgeführt und richtet sich an Führungskräfte von deutschsprachigen Retail Banken.

Die Stimmen- und Spracherkennung bewegt sich wie eine grosse Welle auf uns zu. Die meisten von uns können immer noch besser sprechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...