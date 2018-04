In genau zwei Monaten sollen in der Türkei vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden. Das kündigte Präsident Erdogan letzte Woche in einer Rede an. Die endgültige Entscheidung über den Zeitpunkt der Wahl trifft zwar die Wahlbehörde. Die Aussagen des türkischen Staatsoberhauptes wirkten sich aber prompt auf den Wechselkurs Euro türkische Lira aus. Erdogan begründete sein Vorhaben unter anderem mit der Notwendigkeit, jetzt wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen zu müssen.

