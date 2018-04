Spannend dürfte es am 2. Mai 2018 werden - denn dann stehen bei Tesla die Zahlen zum ersten Quartal an. Und das Unternehmen stand zuletzt durchaus unter Druck. Da gab es negative Berichte zu Tesla in der Presse - und im Hinblick auf einen Beitrag in "Reveal" schoss Tesla scharf zurück. In dem Artikel sei ein "komplett negatives Bild" von Tesla gezeichnet worden, so das Unternehmen. Ziel sei es, die "sicherste Fabrik auf der Welt" zu werden. Man habe Herausforderungen durch die Produktion des ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...