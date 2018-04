Die INTEL-Aktie scheint fürs Erste überkauft zu sein. Seit Anfang des Jahres steht ein Plus von 14,42 % zu Buche. Charttechnisch betrachtet hat sie damit die obere Trendlinie des sekundären Aufwärtstrends bei knapp unter 55 US-Dollar je Aktie erreicht. Erst ein Überschreiten der Trendlinie dürfte das nächste positive Signal bewerkstelligen, mit dem der Kurs dann in Richtung des Allzeithochs bei 76 Euro je Aktie steigen könnte. Die INTEL-Aktie hat eine langjährige Base ausgebildet, was darauf ... (David Iusow)

