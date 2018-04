Der Euro hat die Talfahrt der vergangenen Handelstage vorerst beendet. Am Dienstag stabilisierte sich der Kurs über der Marke von 1,22 US-Dollar und wurde am Nachmittag bei 1,2223 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2213 (Montag: 1,2238) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8188 (0,8171) Euro.

Überraschend schwache Konjunkturdaten aus Deutschland, der Konjunkturlokomotive der Währungsunion, konnten den Euro am Vormittag nur zeitweise etwas belasten. Im April hatte sich die Stimmung in den deutschen Unternehmen erneut eingetrübt. Mit dem Ifo-Geschäftsklima fiel das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer um 1,2 Punkte auf 102,1 Zähler.

"Die Hochstimmung in den deutschen Chefetagen verfliegt", kommentierte Ifo-Chef Clemens Fuest das Ergebnis der jüngsten Umfrage. Trotz des Dämpfers sieht der Chefvolkswirt der Bank ING-Diba, Carsten Brzeski, die deutsche Wirtschaft nicht auf dem Weg in den konjunkturellen Abschwung. Er sprach vielmehr von einer Konsolidierung nach einem zuletzt außergewöhnlich starken Aufschwung.

In der vergangenen Woche hatte der Kurs des Euro noch zeitweise über 1,24 Dollar gestanden. Verantwortlich für die jüngsten Kursverluste ist auch eine Dollarstärke. Zuletzt hatte ein deutlicher Anstieg der Zinsen für amerikanische Staatsanleihen Anleger in den Dollar gelockt. Am Dienstag war die Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren erstmals seit Anfang 2014 wieder bis auf 3,0 Prozent gestiegen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87468 (0,87640) britische Pfund, 132,92 (132,38) japanische Yen und 1,1944 (1,1941) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete im freien Handel am Nachmittag 1330,20 Dollar. Gefixt wurde die Feinunze Gold in London zuletzt am Montag mit 1324,30 (Freitag: 1336,75) Dollar./jkr/jsl/stw

