TIBCO stärkt Messaging-Führerschaft durch Apache Kafka- und MQTT-Support(press1) - Neue Messaging-Integration mit vollem Enterprise-Supportermöglicht Streaming-, IoT- und andere AnwendungenMünchen, 24. April 2018 - TIBCO Software Inc., ein weltweit führenderAnbieter von Integrations-, API-Management und Analysesoftware, stellt imRahmen von TIBCO(R) Messaging sowohl kommerzielle als auch quelloffeneSoftware und Services für Apache Kafka(R) bereit. Gestützt auf dieMessaging-Expertise und -Innovation von TIBCO erhalten Apache Kafka-Anwender alle Vorteile eines erstklassigen 24x7-Supports für ihreMessaging-Infrastrukturen. Neu ist auch die MQTT-Broker-Funktionalität vonTIBCO Messaging, die über das Open-Source-Projekt Eclipse Mosquittobereitgestellt wird. MQTT ist ein beliebtes Messaging-Protokoll, das beiIoT-Implementierungen häufig zum Einsatz kommt.Neben dem Enterprise-Support für die genannten Open-Source-Projekteschlägt TIBCO mit der TIBCO(R) Messaging - Apache Kafka Distribution eineBrücke zwischen TIBCO Messaging Komponenten und Apache Kafka. Anwender vonTIBCO Messaging können auf diese Weise ihre Apache Kafka-Applikationen mitbestehender TIBCO FTL(R), TIBCO eFTL und TIBCO Enterprise MessageService Software verknüpfen. Durch den Brückenschlag wird Apache Kafkaum Web und Mobile Messaging-, Integrations- und andere Mainstream-Plattformfunktionen angereichert. Architekten und Entwickler können ApacheKafka und MQTT innerhalb einer breiter angelegten Messaging-Lösung nutzen,die sich durch Enterprise-Funktionen und herausragenden Supportauszeichnet."Die Unterstützung von Apache Kafka und Eclipse Mosquitto als First-Class-Objekte ist ein wichtiger Schritt in der fortlaufenden Weiterentwicklungvon TIBCO Messaging und ein Meilenstein für unsere Unterstützung von Open-Source-Produkten wie Jaspersoft, Project Flogo und Project Mashling",erklärt TIBCO-COO Matt Quinn. "Durch die Öffnung für populäre Open-Source-Projekte helfen wir unseren Kunden bei der Bewältigung immer neuerHerausforderungen. Gleichzeitig teilen wir unser Messaging-Knowhow miteiner größeren OSS-Community.""Indem wir die TIBCO Messaging Plattform durch Apache Kafka und einen MQTT-Broker ergänzen, erhalten Softwarearchitekten und Entwickler einGesamtpaket mit einem extrem umfangreichen Funktionsspektrum, das von derBatchverarbeitung großer Datenmengen und der Softwaredistribution mitultraniedriger Latenz über Streaming-Anwendungen bis hin zum IoT-Messagingreicht", ergänzt Denny Page, Chief Engineer und Senior Vice President vonTIBCO. "Abgerundet wird dies durch den Enterprise-Support für zentraleApplikationen, so dass unsere Kunden Apache Kafka und Eclipse Mosquittogemeinsam mit anderen TIBCO Messaging Komponenten nutzen und sich dabeiauf eine weltweit bereitgestellte 24x7-Unterstützung verlassen können."Die Kombination aus TIBCO Messaging, Apache Kafka und Eclipse Mosquittoerschließt Entwicklern eine breite Palette von Anwendungsbereichen. Dazuzählen:* Applikationen, die Daten von Milliarden von Endpunkten erfassen, wiebeispielsweise Datenströme von IoT-Geräten und IoT-Gateways mit geringerLeistungsaufnahme* Bereitstellung einer attraktiven Nutzererfahrung mit zeit- undortsunabhängigem Messaging auf zahlreichen Kanälen wie Web, Mobile und IoT* Ereignisgetriebene Architekturen mit lose gekoppelten Microservices, dieeine Messaging-Infrastruktur mit ultraniedriger Latenzzeit benötigen* Echtzeit-Datenintegration für Daten aus extrem heterogenen QuellenDie kostenlose Community-Edition von TIBCO Messaging ermöglicht denproduktiven Einsatz mit bis zu 100 Instanzen. Der Preis für diekommerzielle Version startet bei 750 USD pro Instanz/Jahr und beinhaltetneben dem Enterprise-Support auch die Nutzung der gesamten TIBCO MessagingTechnologien. Die Unterstützung von Apache Kafka und Eclipse Mosquittosowie die TIBCO Messaging - Apache Kafka Distribution sind voraussichtlichab Mai 2018 allgemein verfügbar.Mit der jüngsten Neuerung unterstreicht TIBCO sein anhaltendes Engagementfür Open-Source-Software. Dabei initiiert der Branchenführer nicht nurneue Projekte wie Project Flogo(R), sondern bietet auch Enterprise-Supportfür bestehende Open-Source-Projekte. TIBCO leistet damit einen wichtigenBereit zur Akzeptanz von quelloffenen Technologien in der Wirtschaft undstärkt die betreffenden Communities.Wenn Sie mehr über TIBCO Messaging und den TIBCO-Support für Apache Kafkaund Eclipse Mosquitto erfahren möchten, melden Sie sich für unser Webinaram 10. Mai 2018 an: http://www.tibco.com/events/whats-new-messagingDen Blog-Beitrag zu dieser Meldung finden Sie unterhttp://www.tibco.com/blog/2018/04/23/tibco-announces-support-for-apache-kafka-and-mqtt-via-eclipse-mosquito.Ausführliche Informationen TIBCO Messaging erhalten Sie unterhttp://www.tibco.com/products/tibco-messaging.Informationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, TIBCO FTL, TIBCO eFTL, TIBCO Enterprise Message Service,Jaspersoft, Flogo, Mashling und das TIBCO Logo sind Handelsmarken odereingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrerTochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderenProdukt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genanntwerden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweckder Warenbezeichnung erwähnt. 