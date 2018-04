Vom Robotik-Boom profitieren Spezialisten ebenso wie Großkonzerne. Vor allem kleine, sensitive Roboter sind gefragt. Doch in Hannover wird auch deutlich, dass die künstliche Intelligenz noch am Anfang steht.

Fast geräuschlos ergreift der Roboterarm den Handyakku und platziert ihn millimetergenau in einer Prüfstation. Direkt neben der Maschine steht ein Arbeiter, der mit dem Tablet bei Bedarf einfach in die Steuerung eingreifen kann. "Der Roboter fühlt, er kann sehen und er kann selber lernen", sagt Kuka-Entwickler Christian Tarragona.

Mit dem sensitiven Leichtbauroboter LBR iisy, den der Augsburger Spezialist auf der Hannover Messe präsentiert, will Kuka vor allem die Elektronik-Fertigungshallen in Asien erobern. Bislang ist die Elektronikindustrie wegen enger Platzverhältnisse und kleiner Bauteile noch vergleichsweise wenig automatisiert.Die Roboter sind auf der Hannover Messe ein Zuschauermagnet - und sie werden wirtschaftlich noch relevanter. Denn während lange vor allem die großen, schweren Roboter zum Beispiel in der Autoindustrie zum Einsatz kamen, sorgen nun die kollaborativen Roboter (Cobots) wie der iisy für weiter steigende Absatzzahlen.

Sie können neue Aufgaben übernehmen, in neuen Branchen zum Einsatz kommen und auch bei kleinen Mittelständlern aufgestellt werden, die bislang weder Platz noch Kapital für Roboter hattem. Im vergangenen Jahr dürfte der Absatz weltweit laut Branchenverband IFR um etwa 18 Prozent auf rund 346 000 verkaufte Roboter gestiegen sein. Bis 2020 wird der Absatz den Prognosen zufolge weiter auf 521 000 steigen.

Was alles möglich ist, zeigen die Hersteller in Hannover gern an populären Beispielen. Ein Kuka-Roboter schenkt Weißbier aus, bei Bosch spielt einer Tischfußball - und soll mit jeder Partie dazulernen. Denn Künstliche Intelligenz ist auch in der Robotik ein großes Thema.

Doch auch wenn pünktlich zum Auftakt der Hannover Messe die zweite Staffel der Science-Fiction-Serie Westworld startete: Nach Einschätzung der Branche muss so schnell niemand Angst haben, dass die Maschinen die Kontrolle übernehmen. Viele Hersteller haben zwar Forschungsaktivitäten in Richtung Künstlicher Intelligenz gestartet.

Doch ist das Thema derzeit eher Hype, als schon relevant für die Produkte. "Der Roboter, der autonom Gespräche führt und Entscheidungen trifft, ist noch weit weg", sagte Sami Atiya, Chef der Robotersparte von ABB, dem Handelsblatt. Im Moment gehe es vor allem um maschinelles Lernen. Fernziel sei "ein Szenario, bei dem etwa Roboter einer Fertigungsstraße in Deutschland den gleichen Robotern in China ihre Erfahrungen weitergeben".

Hauptgrund für den Optimismus der Hersteller sind momentan daher eher die stark gestiegenen Einsatzmöglichkeiten vor allem dank der neuen Cobots. "Der Roboter nimmt heute eine viel größere Rolle in der Produktion ein, als viele noch vor zehn oder 20 Jahren gedacht haben", sagt Atiya.Auf der Hannover Messe war in den vergangenen ...

