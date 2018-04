Palmas Bewohner protestierten gegen rasant steigende Mietpreise. Der Bürgermeister plant nun, Vermietungen via Airbnb in der Stadt zu verbieten.

Rückschlag für Airbnb: In Palma de Mallorca, der Hauptstadt der Balearen-Insel, dürfen Eigentümer demnächst ihre Wohnungen nicht mehr über den Unterkunftsvermittler an Touristen vermieten. Eine entsprechende Verordnung wurde von der linken Stadtregierung am späten Montagabend bekanntgegeben. Bürgerinitiativen hatten sie dazu aufgefordert.

Einfamilienhäuser dürften zwar weiterhin vermittelt werden, jedoch nur mit Einschränkungen: Die Gebäude dürfen nicht in der Nähe des Flughafens, in Gewerbegebieten oder auf geschütztem ländlichen Boden stehen. Die Pläne müssen noch vom Stadtrat gebilligt werden. Das gilt aber als Formsache, so dass die Neuregelung im Juni oder Juli in Kraft treten dürfte.

Das Verbot beschränkt sich nur auf die Inselhauptstadt. Außerhalb von Palma dürfen weiterhin Zimmer und Wohnungen über Airbnb und andere Anbieter vermietet werden.

Ein

