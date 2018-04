PayPal (WKN:A14R7U) meldet die Ergebnisse des ersten Quartals nach Handelsschluss am Mittwoch. Obwohl PayPal mit seinem Bericht für das vierte Quartal die Konsensschätzungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn übertroffen hat, fiel die Aktie auf die Nachricht, dass eBay (WKN:916529) seine Zahlungsabwicklung in Zukunft von einem anderen Anbieter vornehmen lassen will. PayPal hofft, diesmal unangenehme Überraschungen zu vermeiden, denn die Wall Street erwartet bei einem Umsatz von 3,59 Milliarden US-Dollar einen Gewinn pro Aktie von 0,54 US-Dollar. Aber die Anleger werden noch ein paar zusätzliche Dinge beachten wollen. Hier sind ein paar wichtige Punkte, die es zu beachten gilt, wenn ...

