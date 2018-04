Bad Marienberg - Laut der Umfrage zum Kreditgeschäft im Euro-Währungsgebiet vom April 2018 wurden die Kreditrichtlinien für die Vergabe von Unternehmenskrediten im ersten Quartal 2018 per saldo deutlich gelockert, so die Europäische Zentralbank in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...