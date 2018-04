Bad Marienberg - Bei der Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) waren zuletzt interessante Insiderkäufe zu beobachten. So hat Aufsichtsrat Prof. Dr. Klaus Strein zum 20.04.2018 ein Paket von rund 6.000 BB Biotech-Aktien zum Kurs von 65,96 CHF erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 395.772,25 CHF entspricht.

Den vollständigen Artikel lesen ...