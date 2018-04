FRANKFURT (Dow Jones)--Der abrupte Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank hat ein Nachspiel auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns am 24. Mai. Der Aktionär Riebeck-Brauerei will den Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner aus dem Gremium abberufen lassen und durch einen Sanierungsexperten ersetzen. Außerdem fordert die Riebeck-Brauerei von 1862 AG aus Köln die Abspaltung und den Verkauf des defizitären Investmentbankings. Die Tagesordnung der Hauptversammlung wurde auf Verlangen des Aktionärs um die entsprechenden Punkte ergänzt, wie die Deutsche Bank mitteilte.

"Die Bank hat ein Ertrags- und Kostenproblem aufgrund ihrer Fokussierung auf das Globale Investment Banking", zitiert die Brauerei zur Begründung ihres Vorstoßes Analysten von Alphavalue, und teilte dann gegen Achleitner aus. Der Prozess der Ersetzung von CEO John Cryan durch Christian Sewing sei von Achleitner "in höchstem Maße unprofessionell" geführt worden und bisherige Tiefpunkt der Amtsführung des Aufsichtsratsvorsitzenden.

Der Niedergang der Deutschen Bank sei "untrennbar mit der Personalie Dr. Achleitner verbunden". Die wirtschaftliche Entwicklung sowohl der Bank als auch des Börsenkurses während seiner 2012 begonnen Amtszeit sei "verheerend". In dem Zeitraum sei die Strategie unter drei Vorstandsvorsitzenden vier Mal geändert worden, und viel versprochen, aber nichts gehalten worden, so das bittere Fazit der Aktionärs. Hinter der Riebeck-Brauerei steht der Kölner Investor Karl-Walter Freitag, der sich den Ruf eines Berufsaktionärs erworben hat.

